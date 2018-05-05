Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
Динамо и Мариуполь поделили очки: обзор матча (Видео)
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
Новости: Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
X

Ребров посетил матч Динамо - Мариуполь (Видео)

Сергей Ребров
15:08 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров посетил матч чемпионата Украины против Мариуполя.

Киевское Динамо сыграло домашний матч 30-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя

На трибуне вместе с ультрас Динамо за игрой наблюдал бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров.

Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сергей Ребров, ФК Динамо (Киев), ФК Маруиполь, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины

Яркие моменты финала в Черкассах: "Мавпы" - чемпион Украины
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Брайтон" унизил Моуриньо, выиграв без шансов у "МЮ" дома Как скромный "Брайтон" дома "МЮ" наказывал (Видео) Тренер Зальцбурга: Готов простить судей

Последние новости

США отменяет TPS: 57 тысяч граждан Гондураса могут быть депортированы В АПЛ выбирают лучшего тренера сезона В Черновцах студент-медик из Индии утонул в реке
Сегодня читают в спорте
01 Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
02 Хэй - Беллью: результаты взвешивания (Видео)
03 Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания
04 ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
05 Биатлон. Брынзак о назначении Прокунина на пост главного тренера женской сборной Украины
Новости сегодня
15:28 Львов празднует свое 762-летие
15:27 В НБА впервые главным тренером может стать женщина
15:20 В США "потеряли" оружейный плутоний-239
15:17 Суд снова решил арестовать имущество сына главы МВД
15:17 Появилась характеристика Xiaomi Mi7 в черном цвете
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах
Новости: В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
В СИЗО Кривого Рога умер подозреваемый в ДТП
Новости: США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире
Новости: Евровидения 2018: список участников первого полуфинала
Евровидения 2018: список участников первого полуфинала
Добавить комментарий
0