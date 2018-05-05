https://telegraf.com.ua/files/2018/05/rebrov1-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4046010-rebrov-posetil-match-dinamo-mariupol-video.html
Ребров посетил матч Динамо - Мариуполь (Видео)
15:08 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров посетил матч чемпионата Украины против Мариуполя.
Киевское Динамо сыграло домашний матч 30-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя
На трибуне вместе с ультрас Динамо за игрой наблюдал бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров.
Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.
Telegraf.com.ua