Анчелотти встретился с руководством Ювентуса
Новости спорта: Карло Анчелотти может сменить на посту главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.
Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти провёл переговоры с руководством туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia.
Анчелотти может сменить на посту главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри, у которого есть шансы возглавить лондонский "Арсенал".
Контракт Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. Однако в последнее время тренер не столь категоричен относительно своего будущего в итальянской команде.
Ранее сообщалось, что Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии.