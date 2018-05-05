Анчелотти встретился с руководством Ювентуса

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти провёл переговоры с руководством туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia.

Анчелотти может сменить на посту главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри, у которого есть шансы возглавить лондонский "Арсенал".

Контракт Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. Однако в последнее время тренер не столь категоричен относительно своего будущего в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии.