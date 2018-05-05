Чемпионат мира по хоккею 2018

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Анчелотти встретился с руководством Ювентуса

Карло Анчелотти
15:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Карло Анчелотти может сменить на посту главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Бывший главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти провёл переговоры с руководством туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia.

Анчелотти может сменить на посту главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри, у которого есть шансы возглавить лондонский "Арсенал".

Контракт Аллегри с "Ювентусом" истекает в 2020 году. Однако в последнее время тренер не столь категоричен относительно своего будущего в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии.

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Новости спорта, Карло Анчелотти, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
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