Чемпионат мира по хоккею 2018

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Неймар хочет играть в одной команде с Роналду

Неймар
19:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в Реал.

Бразильский нападающий намерен стать игроком мадридского Реала уже следующим летом, утверждает испанское издание Marca. Сообщается, что Неймар хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду. Кроме того, сам португалец не против перехода экс-футболиста Барселоны.

Трансфер Неймара может стоить Реалу около 400 миллионов еров, но руководство парижан заявляет о нежелании расставаться со своим лидером.

Напомним, что Неймар лишь прошлым летом перешел в ПСЖ за 222 млн евро.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК Барселона, ФК ПСЖ, ФК Реал, Футбол.
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