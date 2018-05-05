Неймар хочет играть в одной команде с Роналду

Бразильский нападающий намерен стать игроком мадридского Реала уже следующим летом, утверждает испанское издание Marca. Сообщается, что Неймар хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду. Кроме того, сам португалец не против перехода экс-футболиста Барселоны.

Трансфер Неймара может стоить Реалу около 400 миллионов еров, но руководство парижан заявляет о нежелании расставаться со своим лидером.

Напомним, что Неймар лишь прошлым летом перешел в ПСЖ за 222 млн евро.