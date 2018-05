Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг

У легендарного экс-тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг, сообщает пресс-служба манкунианцев. Шотландец успешно перенёс операцию, но ему потребуется период интенсивной терапии, чтобы оптимизировать выздоровление.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) 5 мая 2018 г.