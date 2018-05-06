Чемпионат мира по хоккею 2018

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Порту - чемпион Португалии по футболу сезона 2017/2018

ФК Порту
06:42 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: "Спортинг" и "Бенфика" не смогли определить победителя в поединке 33 тура, что позволило "Порту" выиграть чемпионат.

«Порту» выиграл чемпионат Португалии-2017/18. «Драконы» оформили титул после ничьей в матче между «Спортингом» и «Бенфикой» (0:0) в 33-м туре первенства.

За один тур до конца чемпионата «Порту» опережает «Бенфику» и «Спортинг» на четыре очка, конкуренты уже не смогут догнать лидера.

«Порту» выиграл чемпионат Португалии в 28-й раз в своей истории и впервые с сезона-2012/13, прервав серию из четырёх побед «Бенфики». Рекордсменом по числу титулов является «Бенфика» (36), а тройку замыкает «Спортинг» (18).

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Бенфика, ФК Порту, ФК Спортинг, Футбол.
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