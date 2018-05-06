Порту - чемпион Португалии по футболу сезона 2017/2018

«Порту» выиграл чемпионат Португалии-2017/18. «Драконы» оформили титул после ничьей в матче между «Спортингом» и «Бенфикой» (0:0) в 33-м туре первенства.

За один тур до конца чемпионата «Порту» опережает «Бенфику» и «Спортинг» на четыре очка, конкуренты уже не смогут догнать лидера.

«Порту» выиграл чемпионат Португалии в 28-й раз в своей истории и впервые с сезона-2012/13, прервав серию из четырёх побед «Бенфики». Рекордсменом по числу титулов является «Бенфика» (36), а тройку замыкает «Спортинг» (18).