Роналду пожелал скорейшего выздоровления Алексу Фергюсону

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожелал скорейшего выздоровления легендарному экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно, что у Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг. Шотландец успешно перенёс операцию, теперь ему предстоит реабилитация.

«Мои мысли и молитвы о тебе, мой дорогой друг. Будь сильным, босс!» — написал Роналду в своём «твиттере».

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.