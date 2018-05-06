"Поправляйся скорее, Босс": Руни пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления
Новости спорта: Бывший подопечный Фергюсона Уэйн Руни пожелал ему скорейшего выздоровления после операции.
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поддержал бывшего наставника манкунианцев Алекса Фергюсона, который был экстренно госпитализирован накануне и перенёс операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.
«Поправляйся скорее, Босс. Мои мысли со всеми близкими в эти тяжёлые времена», — написал Руни на своей странице в «Твиттере».
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Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что операция прошла успешно. Однако Фергюсону нужен период интенсивной терапии, чтобы оптимизировать выздоровление.