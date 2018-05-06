"Поправляйся скорее, Босс": Руни пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поддержал бывшего наставника манкунианцев Алекса Фергюсона, который был экстренно госпитализирован накануне и перенёс операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

«Поправляйся скорее, Босс. Мои мысли со всеми близкими в эти тяжёлые времена», — написал Руни на своей странице в «Твиттере».

Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что операция прошла успешно. Однако Фергюсону нужен период интенсивной терапии, чтобы оптимизировать выздоровление.