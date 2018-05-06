Чемпионат мира по хоккею 2018

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"Поправляйся скорее, Босс": Руни пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления

Уэйн Руни
10:19 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бывший подопечный Фергюсона Уэйн Руни пожелал ему скорейшего выздоровления после операции.

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поддержал бывшего наставника манкунианцев Алекса Фергюсона, который был экстренно госпитализирован накануне и перенёс операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

«Поправляйся скорее, Босс. Мои мысли со всеми близкими в эти тяжёлые времена», — написал Руни на своей странице в «Твиттере».

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Ранее в пресс-службе клуба сообщили, что операция прошла успешно. Однако Фергюсону нужен период интенсивной терапии, чтобы оптимизировать выздоровление.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Уэйн Руни, ФК Манчестер Юнайтед.
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