Тайсон: Я не герой, герой – вся команда

Вингер "Шахтера" Тайсон поделился комментарием об игре с "Зарей". Именно гол бразильца принес "горнякам" победу в матче и увеличил отрыв от "Динамо" на пять очков.

"Я не герой. Герой – вся команда. Мы боролись до конца. "Заря" – великолепная команда. Нам нужна была только победа, чтобы приблизиться к цели. Я рад этому голу. Это поле напоминает мне времена "Металлиста". Рад, что помог своим голом с победой. Впереди у нас две игры чемпионата и финал Кубка, в котором мы хотим победить. Не буду говорить, что мы уже стали чемпионом. Осталось еще две игры.

Лунин? Думаю, это большое будущее для Украины. Желаю ему удачи. Сегодня он сыграл просто фантастически.

Это была игра атаки против обороны, атаки против обороны, еще и было жарко. Против "Зари" всегда сложно и сегодня не исключение. В любом случае, желаю удачи "Заре", это компетентная команда.

Можно ли сказать, что это самый важный гол? Нет, это памятный гол, и я рад, что забил его в день рождения своей мамы, но самый важный гол был за "Металлист" в Лиге Европы", - сказал Тайсон телеканалу "Футбол 2".