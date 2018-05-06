Чемпионат мира по хоккею 2018

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Лихтштайнер решил покинуть "Ювентус" и Италию

Стефан Лихтштайнер
12:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Ювентуса Стефан Лихтштайнер заявил, что покинет клуб летом.

По окончании нынешнего сезона контракт 34-летнего швейцарского бека со "старой синьорой" подойдет к концу.

Как сообщил сам Стефан, через две недели он покинет не только Ювентус, но и Серию А.

"Это мои последние 14 дней в Ювентусе. Мне нужен новый вызов и мотивация", — сказал Лихтштайнер.

"В Турине я очень вырос психологически. Когда я приехал сюда, то не знал, что означает защищать цвета Ювентуса. Я был удивлен здешним давлением и одержимостью победами".

"В Лацио мне приходилось защищаться в последней трети поля, здесь же я делал это в полузащите".

"Мое будущее лежит за пределами Италии. Пока я не скажу где буду играть, ведь еще ни с кем не подписал контракт", — заключил Стефан.

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Лихтштайнер перешел в Ювентус из Лацио в 2011 году и с тех пор выиграл 6 подряд чемпионских титулов в Серии А. Седьмой трофей уже на подходе.

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Новости спорта, Серия А, Стефан Лихтштайнер, ФК Ювентус.
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