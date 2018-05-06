Лихтштайнер решил покинуть "Ювентус" и Италию

По окончании нынешнего сезона контракт 34-летнего швейцарского бека со "старой синьорой" подойдет к концу.

Как сообщил сам Стефан, через две недели он покинет не только Ювентус, но и Серию А.

"Это мои последние 14 дней в Ювентусе. Мне нужен новый вызов и мотивация", — сказал Лихтштайнер.

"В Турине я очень вырос психологически. Когда я приехал сюда, то не знал, что означает защищать цвета Ювентуса. Я был удивлен здешним давлением и одержимостью победами".

"В Лацио мне приходилось защищаться в последней трети поля, здесь же я делал это в полузащите".

"Мое будущее лежит за пределами Италии. Пока я не скажу где буду играть, ведь еще ни с кем не подписал контракт", — заключил Стефан.

Лихтштайнер перешел в Ювентус из Лацио в 2011 году и с тех пор выиграл 6 подряд чемпионских титулов в Серии А. Седьмой трофей уже на подходе.