Лихтштайнер решил покинуть "Ювентус" и Италию
Новости спорта: Защитник Ювентуса Стефан Лихтштайнер заявил, что покинет клуб летом.
По окончании нынешнего сезона контракт 34-летнего швейцарского бека со "старой синьорой" подойдет к концу.
Как сообщил сам Стефан, через две недели он покинет не только Ювентус, но и Серию А.
"Это мои последние 14 дней в Ювентусе. Мне нужен новый вызов и мотивация", — сказал Лихтштайнер.
"В Турине я очень вырос психологически. Когда я приехал сюда, то не знал, что означает защищать цвета Ювентуса. Я был удивлен здешним давлением и одержимостью победами".
"В Лацио мне приходилось защищаться в последней трети поля, здесь же я делал это в полузащите".
"Мое будущее лежит за пределами Италии. Пока я не скажу где буду играть, ведь еще ни с кем не подписал контракт", — заключил Стефан.
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Лихтштайнер перешел в Ювентус из Лацио в 2011 году и с тех пор выиграл 6 подряд чемпионских титулов в Серии А. Седьмой трофей уже на подходе.