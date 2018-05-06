Чемпионат мира по хоккею 2018

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Украина – Марокко: дата матча сборных изменена

Сборная Марокко
14:05 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Сборные Украины и Марокко проведут товарищеский поединок в Швейцарии не 30-го, а 31 мая, утверждает официальный сайт Королевской марокканской футбольной федерации.

"Сине-желтые" проведут контрольный матч с марокканцами не 30-го, как планировалось ранее, а 31 мая. Спарринг сыграют в швейцарской Женеве. Причина изменения даты поединка пока остается неизвестной.

Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Напомним, что сборная Марокко примет участие в чемпионате мира в России. "Атласские львы" попали в одну группу с национальными командами Испании, Ирана и Португалии.

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