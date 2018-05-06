Украина – Марокко: дата матча сборных изменена

"Сине-желтые" проведут контрольный матч с марокканцами не 30-го, как планировалось ранее, а 31 мая. Спарринг сыграют в швейцарской Женеве. Причина изменения даты поединка пока остается неизвестной.

Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Напомним, что сборная Марокко примет участие в чемпионате мира в России. "Атласские львы" попали в одну группу с национальными командами Испании, Ирана и Португалии.