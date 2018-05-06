Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекеров на матч

Барселона в воскресенье, 6 мая, проведет встречу 36-го тура испанской Примеры, в котором примет дома мадридский Реал.

Букмекеры из компании William Hill на победу "блаугранас" принимают ставки с коэффициентом 1,7. Успех гостей оценивается в 4,0, а ничейный исход поединка – 4,33.

Контора bwin также считает команду Эрнесто Вальверде фаворитом встречи. Так, на триумф Барселоны принимаются ставки с коэффициентом 1,7. Вероятность ничейного исхода – 4,2, а победа "сливочных" – 4,1.

Напомним, что матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона – Реал Мадрид состоится 6 мая на стадионе Камп Ноу.