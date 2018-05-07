https://telegraf.com.ua/files/2018/05/mazh-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4048299-stal-izvesten-arbitr-finala-kubka-ukrainyi-po-futbolu.html
Стал известен арбитр финала Кубка Украины по футболу
Новости спорта: 41-летний львовский арбитр Юрий Можаровский станет главным судьей финала Кубка Украины, где в противостоянии встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Помогать Можаровскому будут Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервным арбитром станет Виталий Романов. Наблюдателем от ФФУ будет Виктор Дердо.
Примечательно, что Можаровский начал обслуживать поединки УПЛ с 2007 года, а в 2011 получил статус рефери ФИФА.
Добавим также, финал Кубка Украины по футболу состоится в Днепре 9 мая.
Telegraf.com.ua