Стал известен арбитр финала Кубка Украины по футболу

Помогать Можаровскому будут Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервным арбитром станет Виталий Романов. Наблюдателем от ФФУ будет Виктор Дердо.

Примечательно, что Можаровский начал обслуживать поединки УПЛ с 2007 года, а в 2011 получил статус рефери ФИФА.

Добавим также, финал Кубка Украины по футболу состоится в Днепре 9 мая.