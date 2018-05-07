Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
Барселона - Реал: где сегодня смотреть Эль Класико
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Стал известен арбитр финала Кубка Украины по футболу

Юрий Можаровский
00:34 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: 41-летний львовский арбитр Юрий Можаровский станет главным судьей финала Кубка Украины, где в противостоянии встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Помогать Можаровскому будут Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервным арбитром станет Виталий Романов. Наблюдателем от ФФУ будет Виктор Дердо.

Примечательно, что Можаровский начал обслуживать поединки УПЛ с 2007 года, а в 2011 получил статус рефери ФИФА.

Добавим также, финал Кубка Украины по футболу состоится в Днепре 9 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Юрий Можаровский.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зинченко в шестом матче подряд оказался вне заявки Ман Сити Экс-игрок "Динамо" может покинуть "Галатасарай" из-за проблем с дисциплиной "Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула зону вылета

Последние новости

Сборная Германии проиграла Норвегии на ЧМ-2018 по хоккею Блок Меркель опережает социал-демократов уже наполовину Строительные "шедевры", создатели которых явно хотят нарушить вселенский порядок
Сегодня читают в спорте
01 Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на ЧМ-2018 по хоккею
02 "Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
03 Китайцы снова стали лучшими в мире в настольном теннисе
04 Сборная Германии проиграла Норвегии на ЧМ-2018 по хоккею
05 Украинец завоевал "бронзу" на ЧЕ по борьбе в России
Новости сегодня
00:23 Черкассы засыпало градом
00:15 Грымчак: Жители оккупированного Донбасса испытывают нехватку еды.
23:52 Викки Дуган: одна из самых сексуальных женщин 1950-х годов (Фото)
23:51 Ученые установили новую опасность пива для здоровья человека
23:33 Конгрессмен посоветовал Трампу повременить с решением по иранскому атому
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в 4 областях Украины
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украины
Новости: Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Экологи Мариуполя готовятся к возможным акциям протеста
Новости: Климатологи бьют тревогу: в мае в Киеве была "июльская" жара
Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости: Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии
Добавить комментарий
0