"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"

МЮ знает о заинтересованности Челси в трансфере Марсияля и хочет выполнить этот переход с максимальной пользой для себя. "Красные дьяволы" готовы отдать французского форварда и даже доплатить 40 млн фунтов, если в противоположном направлении отправится Виллиан.

На таком условии настаивает Жозе Моуринью, который готов отпустить Антони в ближайшее трансферное окно.

На Марсияля также претендуют Ювентус, Атлетико и Рома.