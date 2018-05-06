"Манчестер Юнайтед" готов продать своего лидера в "Челси"
Новости спорта: Антони Марсьяль этим летом покинет Манчестер Юнайтед. Француз может перебраться в Челси.
МЮ знает о заинтересованности Челси в трансфере Марсияля и хочет выполнить этот переход с максимальной пользой для себя. "Красные дьяволы" готовы отдать французского форварда и даже доплатить 40 млн фунтов, если в противоположном направлении отправится Виллиан.
На таком условии настаивает Жозе Моуринью, который готов отпустить Антони в ближайшее трансферное окно.
На Марсияля также претендуют Ювентус, Атлетико и Рома.