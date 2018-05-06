https://telegraf.com.ua/files/2018/05/belanda-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4048629-eks-igrok-dinamo-mozhet-pokinut-galatasaray-iz-za-problem-s-distsiplinoy.html
Экс-игрок "Динамо" может покинуть "Галатасарай" из-за проблем с дисциплиной
17:03 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Экс-полузащитник Динамо Юнес Беланда летом 2018 года может снова сменить клуб.
Марокканец, который только прошлым летом окончательно был продан из Динамо в Галатасарай, имеет конфликт с главным тренером Фатихом Теримом. Наставник недоволен дисциплиной игрока.
Вполне вероятно, что турки продадут Юнеса после ЧМ-2018, ведь цена на игрока может вырасти во время турнира.
Telegraf.com.ua