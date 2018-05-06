Чемпионат мира по хоккею 2018

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Экс-игрок "Динамо" может покинуть "Галатасарай" из-за проблем с дисциплиной

Юнес Беланда
17:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-полузащитник Динамо Юнес Беланда летом 2018 года может снова сменить клуб.

Марокканец, который только прошлым летом окончательно был продан из Динамо в Галатасарай, имеет конфликт с главным тренером Фатихом Теримом. Наставник недоволен дисциплиной игрока.

Вполне вероятно, что турки продадут Юнеса после ЧМ-2018, ведь цена на игрока может вырасти во время турнира.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Галатасарай, ФК Динамо (Киев), Футбол, Юнес Беланда.
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