Экс-игрок "Динамо" может покинуть "Галатасарай" из-за проблем с дисциплиной

Марокканец, который только прошлым летом окончательно был продан из Динамо в Галатасарай, имеет конфликт с главным тренером Фатихом Теримом. Наставник недоволен дисциплиной игрока.

Вполне вероятно, что турки продадут Юнеса после ЧМ-2018, ведь цена на игрока может вырасти во время турнира.