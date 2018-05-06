Один из лидеров "Шахтера" продолжит карьеру в "Наполи"
Новости спорта: Итальянский Наполи заинтересован в услугах форварда Шахтера Факундо Феррейры.
Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра по окончании нынешнего сезона может продолжить карьеру в итальянском Наполи.
По информации издания Area Napoli, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в субботу заявил, что подписал контракт с форвардом, который отметился 20-ю мячами в своем чемпионата. Отмечается, что этот самый форвард никто иной, как Факундо Феррейра, который забил 21 мяч в УПЛ.
Добавим, что контракт аргентинского форварда заканчивается грядущим летом.