Чемпионат мира по хоккею 2018

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Рамос: Месси немного надавил на арбитра в перерыве

Серхио Рамос
08:50 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Защитник Реала поделился мнением о происходящем в матче с Барселоной.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос после игры с каталонской Барселоной(2:2) прокомментировал судейство Алехандро Эрнандеса.

"Месси в перерыве немного надавил на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, не произойди этого.

Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением", – цитирует Рамоса Marca.

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Новости спорта, Новости футбола, Серхио Рамос, ФК Барселона, ФК Реал, Футбол.
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