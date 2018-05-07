Рамос: Месси немного надавил на арбитра в перерыве

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос после игры с каталонской Барселоной(2:2) прокомментировал судейство Алехандро Эрнандеса.

"Месси в перерыве немного надавил на арбитра. Не знаю, есть ли там камеры. Не знаю, судил бы он по-другому во втором тайме, не произойди этого.

Это футбол, все должно остаться на поле. Покуда это не наносит тебе какой-то вред, нужно относиться к этому с уважением", – цитирует Рамоса Marca.