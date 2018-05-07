Зинченко с флагом Украины взял главный трофей в своей жизни

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поучаствовал в чемпионской церемонии награждения своей команды. В одном из моментов футболист сборной Украины даже случайно снес кубок локтем.

После завершения церемонии Зинченко сфотографировался с флагом Украины и пока что главным трофеем в его жизни.

Напомним, Александр стал всего вторым украинцем, которому удавалось выиграть чемпионат Англии. До этого завоевать титул удавалось только Олегу Лужному в 2002 году, выступая за лондонский «Арсенал».