Чемпионат мира по хоккею 2018

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Зинченко с флагом Украины взял главный трофей в своей жизни

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Александр Зинченко
14:05 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: 21-летний украинский футболист Александр Зинченко отпраздновал знаменательное событие.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поучаствовал в чемпионской церемонии награждения своей команды. В одном из моментов футболист сборной Украины даже случайно снес кубок локтем.

После завершения церемонии Зинченко сфотографировался с флагом Украины и пока что главным трофеем в его жизни.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Напомним, Александр стал всего вторым украинцем, которому удавалось выиграть чемпионат Англии. До этого завоевать титул удавалось только Олегу Лужному в 2002 году, выступая за лондонский «Арсенал».

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Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Новости футбола, ФК Манчестер Сити.
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