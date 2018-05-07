Месси – судье: Ты – дерьмо

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в подтрибунном помещении облаял арбитра Алехандро Эрнандеса, который обслуживал матч с «Реалом» (2:2). Месси цитирует Ondacero:

"Ты – дерьмо, всегда делаешь одно и то же. Мы выиграли лигу, и все на этом. Тебе не нужно отдавать им матч", – цитирует Ondacero слова Лео, которые он сказал в подтрибунном помещении.

Напомним, что одним из спорных решений Эрнандеса стало удаление Серхи Роберто за фол на Марсело.