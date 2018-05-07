Рибери продлил контракт с "Баварией"

Полузащитник Баварии Франк Рибери продлил контракт с клубом, сообщает Sky Germany.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2018/19.

35-летний футболист в своем Instagram написал текст "Я рад сообщить, что подписал контракт с Баварией до 2019 года". Но вскоре удалил сообщение.

Напомним, Рибери играет в Баварии с 2007 года. За это время вместе с мюнхенским клубом француз стал восьмикратным чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок (пять раз) и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Кубок немецкой лиги.