Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Новости: Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Головкин - Мартиросян: полное видео боя
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: назван арбитр матча
Финал Лиги чемпионов в Киеве: назван арбитр матча
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Травма Роналду: стало известно, сможет ли португалец сыграть в финале ЛЧ

Криштиану Роналду
16:27 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Португальский форвард мадридского "Реала" получил травму в поединке против "Барселоны".

Нападающий Реала Криштиану Роналду сможет сыграть против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов в Киеве. По информации The Sun, у Роналду диагностировано растяжение связок, которое не помешает ему выйти на поле 26 мая.

Напомним, португалец получил травму во время матча с Барселоной (2:2). Криштиану травмировался, когда забивал гол на 14-й минуте встречи и был заменен в перерыве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Новости футбола, Реал-Ливерпуль, ФК Ливерпуль, ФК Реал, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лунин заинтересовал "Ливерпуль" Филимонов вспомнил гол Шевченко перед завершением карьеры Месси – судье: Ты – дерьмо

Последние новости

Милан - Ювентус: прогноз букмекеров на финал Кубка Италии 2018 Рианна рассказала об отношениях со своим молодым человеком Аваков: Бочковский главой ГСЧС не будет
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
02 Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
03 "Боруссия" Ярмоленко определилась с новым главным тренером
04 "Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров на финал Кубка Украины
05 Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"
Новости сегодня
17:26 В Румынии украинцы попали в ДТП
17:15 Алена Шоптенко показала, как готовится к рождению ребенка
17:15 Уморительные комиксы, которые заставят вас посмеяться от души
17:09 Озорник Гюндоган сочно потроллил Зинченко
17:00 Самые невероятные кинотеатры в мире (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Новости: Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Порошенко 9 мая встретится с Меркель и Макроном
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.04 - 6.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Добавить комментарий
0