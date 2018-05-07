Травма Роналду: стало известно, сможет ли португалец сыграть в финале ЛЧ

Нападающий Реала Криштиану Роналду сможет сыграть против Ливерпуля в финале Лиги чемпионов в Киеве. По информации The Sun, у Роналду диагностировано растяжение связок, которое не помешает ему выйти на поле 26 мая.

Напомним, португалец получил травму во время матча с Барселоной (2:2). Криштиану травмировался, когда забивал гол на 14-й минуте встречи и был заменен в перерыве.