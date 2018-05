Озорник Гюндоган сочно потроллил Зинченко

Накануне Манчестер Сити официально отпраздновал чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, получив в свои руки заветный трофей.

Тем не менее, не обошлось на этом радостном мероприятии и без небольшого забавного казуса – украинский полузащитник Александр Зинченко случайно задел кубок во время празднования и уронил его со специального постамента.

Данную ситуацию не проигнорировал хавбек Илкай Гюндоган, который написал в своем Twitter:

Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. #Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 6 мая 2018 г.