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Озорник Гюндоган сочно потроллил Зинченко

Илкай Гюндоган
17:09 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не упустил возможности подколоть партнера по команде.

Накануне Манчестер Сити официально отпраздновал чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, получив в свои руки заветный трофей.

Тем не менее, не обошлось на этом радостном мероприятии и без небольшого забавного казуса – украинский полузащитник Александр Зинченко случайно задел кубок во время празднования и уронил его со специального постамента.

Данную ситуацию не проигнорировал хавбек Илкай Гюндоган, который написал в своем Twitter:

"Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга", — запостил Гюндоган, приправив все несколькими смайликами.

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Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Илкай Гюндоган, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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