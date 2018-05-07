Озорник Гюндоган сочно потроллил Зинченко
Новости спорта: Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не упустил возможности подколоть партнера по команде.
Накануне Манчестер Сити официально отпраздновал чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, получив в свои руки заветный трофей.
Тем не менее, не обошлось на этом радостном мероприятии и без небольшого забавного казуса – украинский полузащитник Александр Зинченко случайно задел кубок во время празднования и уронил его со специального постамента.
Данную ситуацию не проигнорировал хавбек Илкай Гюндоган, который написал в своем Twitter:
Does anyone knows a place that repairs trophies? Asking for a friend. #Mancity #champions @ManCity pic.twitter.com/CyVQ0GmJ4A
— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 6 мая 2018 г.
"Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга", — запостил Гюндоган, приправив все несколькими смайликами.