Озорник Гюндоган сочно потроллил Зинченко

Накануне Манчестер Сити официально отпраздновал чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, получив в свои руки заветный трофей.

Тем не менее, не обошлось на этом радостном мероприятии и без небольшого забавного казуса – украинский полузащитник Александр Зинченко случайно задел кубок во время празднования и уронил его со специального постамента.

Данную ситуацию не проигнорировал хавбек Илкай Гюндоган, который написал в своем Twitter:

"Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга", — запостил Гюндоган, приправив все несколькими смайликами.