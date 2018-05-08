Повреждение Косельни оказалось очень серьезным

Повреждение футболиста сборной Франции действительно оказалось очень серьезным.

В ответном матче Лиги Европы против Атлетико (0:1) Лоран был заменен в самом начале матча из-за тяжелой травмы.

Как сообщает Sky Sports, французу сделают операцию на ахилловом сухожилии.

Чемпионат мира 2018 года Лоран точно пропустит. Врачи прогнозируют, что он вернется не раньше, чем через 6 месяцев.