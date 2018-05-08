Чемпионат мира по хоккею 2018

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Повреждение Косельни оказалось очень серьезным

Лоран Косельни
14:07 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Арсенала Лоран Косельни восстановится лишь по ходу следующего сезона.

Повреждение футболиста сборной Франции действительно оказалось очень серьезным.

В ответном матче Лиги Европы против Атлетико (0:1) Лоран был заменен в самом начале матча из-за тяжелой травмы.

Как сообщает Sky Sports, французу сделают операцию на ахилловом сухожилии.

Чемпионат мира 2018 года Лоран точно пропустит. Врачи прогнозируют, что он вернется не раньше, чем через 6 месяцев.

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Новости спорта, Лоран Косьельни, Сборная Франции, ФК Арсенал (Лондон).
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