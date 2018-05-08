Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил чемпионаты Испании, Германии и Англии.

«Мои победы в Испании и Германии? Здесь сделать это гораздо труднее. Мы в восторге от своего достижения. В начале сезона не знаешь, что произойдет дальше. В последние несколько лет мы видели, как команды, одержавшие победу в Премьер-лиге, в следующем сезоне не могли попасть в Лигу чемпионов. Так что защитить титул будет крайне сложно, но мы принимаем этот вызов», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов.