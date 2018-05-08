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Арсен Венгер - о своем будущем в футболе

Арсен Венгер
20:09 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Француз Арсен Венгер не планирует завершать карьеру после ухода из "Арсенала".

В конце нынешнего сезона Арсен Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет в клубе. Опытный французский специалист не намерен брать паузу в карьере, и проблем с поиском новой работы не испытывает:

«Много ли предложений по работе я получил? Больше, чем я ожидал. На данный момент я ничего не анализировал и не решал. Я хочу работать до последнего дня моего контракта».

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Венгера – ПСЖ и «Эвертон».

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Новости спорта, АПЛ, Арсен Венгер, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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