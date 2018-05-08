Арсен Венгер - о своем будущем в футболе

В конце нынешнего сезона Арсен Венгер покинет «Арсенал» после 22 лет в клубе. Опытный французский специалист не намерен брать паузу в карьере, и проблем с поиском новой работы не испытывает:

«Много ли предложений по работе я получил? Больше, чем я ожидал. На данный момент я ничего не анализировал и не решал. Я хочу работать до последнего дня моего контракта».

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Венгера – ПСЖ и «Эвертон».