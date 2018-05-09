Красников - об интересе "Динамо" к полузащитнику "Гронингена"
Новости спорта: Киевскому клубу не нужен Жуниньо Бакуна
Сегодня появилась информация о якобы желании «Динамо» приобрести вингера голландского «Гронингена» Жуниньо Бакуну.
Однако Евгений Красников, который теперь в клубе отвечает за селекционную политику, опроверг эти данные.
«Лично я никогда не проявлял интереса к этому футболисту, также я не знаю о таком интересе и со стороны киевского «Динамо».
«Так что вопросы об источниках данной информации следует задавать тем СМИ, которые ее опубликовали, — сказал Красников.