Красников - об интересе "Динамо" к полузащитнику "Гронингена"

Сегодня появилась информация о якобы желании «Динамо» приобрести вингера голландского «Гронингена» Жуниньо Бакуну.

Однако Евгений Красников, который теперь в клубе отвечает за селекционную политику, опроверг эти данные.

«Лично я никогда не проявлял интереса к этому футболисту, также я не знаю о таком интересе и со стороны киевского «Динамо».

«Так что вопросы об источниках данной информации следует задавать тем СМИ, которые ее опубликовали, — сказал Красников.