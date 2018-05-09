Экс-игрок сборной Украины: Слив матчей в Первой лиге есть

Экс-полузащитник «Металлиста» и «Витесса» Денис Олейник рассказал о договорных матчах в первой лиге.

«Думаю, есть слив матчей. Это видно, смысл говорить неправду?

В первой лиге это видно по ставкам букмекеров. Люди и судейство очень предвзято работают, это есть 100%.

Хотелось бы этого меньше. Даже вот смотрел матч «Гелиоса» с «Полтавой», где игрок выбивает мяч рукой, как вратарь, а пенальти не ставят. Это просто издевательство, надо ж иметь хоть какую-то совесть. А потом он еще удаляет футболиста «Гелиоса» за разговоры – это цирк.

Таких матчей очень много в первой лиге, это не футбол, ты не будешь прогрессировать», – сказал Олейник.