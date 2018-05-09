Фонсека - о предстоящем матче с "Динамо"

Главный тренер Шахтера рассказал о мотивации накануне поединка с Динамо в финале Кубка Украины.

"Независимо от предыдущих результатов мы всегда очень мотивированы в матчах с Динамо. Вокруг нашего противостояния большой интерес: его ждут футболисты, болельщики и пресса", - цитирует Фонсеку официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, матч финальный матч Кубка Украины Динамо - Шахтер состоится 9 мая.