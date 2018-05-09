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Фонсека - о предстоящем матче с "Динамо"

Паулу Фонсека
11:57 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий поединок против Динамо.

Главный тренер Шахтера рассказал о мотивации накануне поединка с Динамо в финале Кубка Украины.

"Независимо от предыдущих результатов мы всегда очень мотивированы в матчах с Динамо. Вокруг нашего противостояния большой интерес: его ждут футболисты, болельщики и пресса", - цитирует Фонсеку официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, матч финальный матч Кубка Украины Динамо - Шахтер состоится 9 мая.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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