Фонсека - о предстоящем матче с "Динамо"
Новости спорта: Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий поединок против Динамо.
Главный тренер Шахтера рассказал о мотивации накануне поединка с Динамо в финале Кубка Украины.
"Независимо от предыдущих результатов мы всегда очень мотивированы в матчах с Динамо. Вокруг нашего противостояния большой интерес: его ждут футболисты, болельщики и пресса", - цитирует Фонсеку официальный сайт донецкого клуба.
Напомним, матч финальный матч Кубка Украины Динамо - Шахтер состоится 9 мая.