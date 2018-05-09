Капитан Лез Эрбье поднял Кубок Франции с игроками ПСЖ
Новости спорта: Футболисты ПСЖ после выигрыша Кубка Франции отметились красивым жестом, позволив капитану побежденной команды поднять трофей вместе с ними.
Накануне парижане обыграли в решающем матче представителя третьего дивизиона Лез Эрбье (2:0).
На церемонии награждения победители позвали капитана скромной команды Себастьена Флушона поднять кубок вместе с ними.
Бюджет Лез Эрбье составляет лишь 2 миллиона евро (в 111 раз меньше, чем стоимость Неймара), а команда находится неподалеку от зоны вылета третьего дивизиона.
ПСЖ в завершающемся сезоне сделал требл, выиграв все турниры внутри страны: Лигу 1, Кубок Франции и Кубок Лиги.