https://telegraf.com.ua/files/2018/05/Kono_03-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4053089-konoplyanka-v-germanii-syigral-v-tennis-s-voroninyim-v-yarkih-noskah.html
Коноплянка в Германии сыграл в теннис с Ворониным в ярких носках
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Новости спорта: Евгений Коноплянка и Андрей Воронин в футбол вместе уже не играют, но находят другие варианты совместного досуга.
Бывшие партнеры по сборной Украины весело и с пользой проводят свой досуг в Германии.
Напомним, недавно Коноплянка и Воронин посмотрели вместе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Рома".
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