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Коноплянка в Германии сыграл в теннис с Ворониным в ярких носках

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Евгений Коноплянка
16:04 Сегодня Телеграф
Футбол 24
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Евгений Коноплянка и Андрей Воронин в футбол вместе уже не играют, но находят другие варианты совместного досуга.

Бывшие партнеры по сборной Украины весело и с пользой проводят свой досуг в Германии.

Напомним, недавно Коноплянка и Воронин посмотрели вместе полуфинальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Рома".

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Новости спорта, Андрей Воронин, Евгений Коноплянка, Сборная Украины.
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