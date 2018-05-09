О новом месте работы Фонсеки общественность узнает позже

- Если о Паулу так много говорят, значит он является квалифицированным специалистом. У него есть свой подход к футболистам, помощникам и болельщикам.

Мендеш? Мы часто обращаемся к нему, поэтому его тоже считают агентом Фонсеки.

Наполи? На данный момент Паулу тренирует Шахтер. Он счастлив в этой команде. Останется ли он в этом клубе? О новом месте работы Паулу Фонсеки общественность узнает позже, - сказал агент.

Напомним, что португальский специалист возглавляет Шахтер с 2016-го года. Ранее СМИ приписывали интерес к тренеру горняков со стороны Арсенала, Монако, Бенфики и Эвертона.