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О новом месте работы Фонсеки общественность узнает позже

Паулу Фонсека
18:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Представитель Паулу Фонсеки Марку Абреу прокомментировал слухи о будущем клубе его клиента.

- Если о Паулу так много говорят, значит он является квалифицированным специалистом. У него есть свой подход к футболистам, помощникам и болельщикам.

Мендеш? Мы часто обращаемся к нему, поэтому его тоже считают агентом Фонсеки.

Наполи? На данный момент Паулу тренирует Шахтер. Он счастлив в этой команде. Останется ли он в этом клубе? О новом месте работы Паулу Фонсеки общественность узнает позже, - сказал агент.

Кубок Украины: финал "Динамо" - "Шахтер"

Напомним, что португальский специалист возглавляет Шахтер с 2016-го года. Ранее СМИ приписывали интерес к тренеру горняков со стороны Арсенала, Монако, Бенфики и Эвертона.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Шахтер.
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