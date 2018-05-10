Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины

"План на игру был больше контролировать мяч. Шахтер давал нам пространство, и в первые 20 минут все было нормально. Потом у нас началась какая-то спешка, начались ничем не обоснованные ошибки, мы сами начали отдавать мяч", — приводит слова Хацкевича канал Футбол 1.

"За ошибки наказывают. У Шахтера тоже были ошибки, но мы их не наказали. Это говорит о классе футболистов. У нас хорошие молодые ребята, но им еще работать и работать в плане ментальности, тактического и технического оснащения. Если так посмотреть, у нас есть команда только три месяца. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Было много брака в простых ситуациях", – сказал Хацкевич.