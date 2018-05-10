"Мари Иньеста": футболисты Барселоны вышли на матч в необычных футболках
Новости спорта: Футболисты Барселоны перед поединком с Вильярреалом нанесли на футболки женские имена.
Игроки чемпионов Испании Барселоны отдали должное своим матерям накануне дня матери, который празднуется во всем мире в этом году 13 мая.
Kick off was preceded by a fitting tribute to mothers all over the world.
They are the #TrueChampions
@RakutenArena pic.twitter.com/DQkshmqvpL
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 мая 2018 г.
Футболисты каталонского клуба разместили имена своих матерей на своих футболках и вышли так на поле перед матчем чемпионата Испании с Вильярреалом.