Реал в гостях проиграл Севилье

Встреча прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме голами в составе андалузцев отметились Виссам Бен-Йеддер и Мигель Лаюн. На 58-й минуте капитан мадридцев Серхио Рамос мог сократить отставание в счёте, но не реализовал пенальти. На 84-й минуте Рамос забил в собственные ворота. Спустя три минуты Борха Майораль размочил счёт, а в компенсированное арбитром время Рамос со второй попытки реализовал 11-метровый удар.

"Реал" (72 очка) занимает третье место в таблице, "Севилья" (54) — седьмое.