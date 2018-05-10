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Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции

Арда Туран
21:29 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник Истанбула Арда Туран был строго наказан за нападение на одного из судей поединка против Сивасспора.

В поединке 32 тура чемпионата Турции против Сивасспора (1:1) Туран не совладал с эмоциями и набросился на лайнсмена, оттолкнув его.

За свои действия Арда был удален с поля прямой красной карточкой, однако впоследствии получил еще 16 матчей дисквалификации.

Таким образом, Туран не сыграет в двух оставшихся поединках чемпионата, а затем пропустит несколько месяцев следующего сезона.

В 11 матчах за команду из Башакшехира Арда отличился 2 голами и одной результативной передачей.

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Новости спорта, Арда Туран, Новости футбола, ФК Истанбул, Футбол.
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