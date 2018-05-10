Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции

В поединке 32 тура чемпионата Турции против Сивасспора (1:1) Туран не совладал с эмоциями и набросился на лайнсмена, оттолкнув его.

За свои действия Арда был удален с поля прямой красной карточкой, однако впоследствии получил еще 16 матчей дисквалификации.

Таким образом, Туран не сыграет в двух оставшихся поединках чемпионата, а затем пропустит несколько месяцев следующего сезона.

Arda kırmızı kart görüyor ! dk'90+4

Sizce kaç maç ceza alır ? pic.twitter.com/9RWUTEiik6 — GOLAZOOO! Sports (@GOLAZOOOSports) 4 мая 2018 г.

В 11 матчах за команду из Башакшехира Арда отличился 2 голами и одной результативной передачей.