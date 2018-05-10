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Сабо - о финале Кубка Украины

Йожеф Сабо
19:36 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно поединка "Шахтер" - "Динамо" в финале Кубка Украины.

Эксперт каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Йожеф Сабо прокомментировал финал Кубка Украины «Динамо» - «Шахтер» (0:2).

- Нужно признать, что «Шахтер» на сегодняшний день сильнее. У динамовской молодежи, в свою очередь, нет стабильности в игре. Они могут два матча сыграть хорошо, а потом два поединка провалить. Тот же Цыганков, к примеру, вчера лишь иногда был заметен. Шепелев и Беседин также были незаметны. Молодежь не смогла себя проявить в финале.

Второй пропущенный гол? Да, там ошибку допустил Бойко, но нужно обратить внимание на то, что Пиварич, находясь в «стенке», в момент удара нагнулся, и мяч перелетел через него. Мы всю жизнь знали, что в «стенку» должны становиться мужики, которые не боятся. А он побоялся и нагнулся. Ну и, конечно, непонятно, куда дернулся Бойко... Мяч пошел по центру ворот и залетел в сетку.

Хотя дело даже не в этом пропущенном мяче. У «Шахтера» было преимущество, футболисты донецкого клуба техничней, опытнее. Фонсека тактически переиграл Хацкевича. Взять хотя бы решение португальца убрать Марлоса с фланга в центр, вследствие чего фланг все время был свободным. Пиварич не знал, что ему делать: идти за Марлосом или остаться.

Полагаю, для «Динамо» это был последний шанс в нынешнем сезоне добыть трофей, ведь в чемпионате вряд ли «Шахтер» проиграет два оставшихся матча. Поединок последнего тура с «бело-синими», скорее всего, уже ничего не будет решать.

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Новости спорта, Йожеф Сабо, Кубок Украины 2018, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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