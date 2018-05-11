Отец Неймара настаивает на уходе звездного форварда из ПСЖ

В последнее время слухи активно сватают Неймара в Реал. Поговаривают, что мадридцы уже дважды встречались с бразильцем, дабы провести переговоры, и получили от игрока согласие на переход.

Как сообщает Liberation, на уходе Неймара из ПСЖ настаивает и его отец, который разочарован уровнем французского чемпионата и неготовностью парижан бороться за победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также рассматривает возможность продажи Неймара и оценивает стоимость трансфера в 260 млн евро.