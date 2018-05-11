Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости: "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
"Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
Новости: ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
ЧМ-2018 по хоккею: Дания обыграла Финляндию, Швеция разгромила Австрию
Новости: Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
X

Фред перейдет в "Ман Сити", "МЮ" подпишет хавбека "Наполи"

Фред
01:00 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Полузащитник "Шахтера" Фред скорее всего станет игроком "Манчестер Сити" летом.

Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника Наполи Жоржиньо, сообщает CalcioNapoli24.

Футболистом также интересуется Манчестер Сити, а главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью попросил агента Жорже Мендеша организовать переихд итальянца именно на Олд Траффорд.

Таким образом, Манчестер Сити останется единственным вариантом для хавбека Шахтера.

Также сообщается, что форвард Оларенваджу Кайоде может стать частью сделки между "горожанами" и "горняками" относительно трансфера Фреда.

Напомним, вчера бразилец со своей командой выиграл Кубок Украины, обыграв в финале Динамо (2:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)

Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Румменигге: Левандовски останется в "Баварии" Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в Барселоне Легендарный Ромарио посоветовал Жезусу иметь побольше секса на ЧМ-2018

Последние новости

Евровидение 2018: как украинцам голосовать за участников Забавные снимки детей с их питомцами, которые являются настоящими друзьями Премьер Израиля: Иран пересек "красную линию"
Сегодня читают в спорте
01 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
02 "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
03 Австрия - Франция: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018 по хоккею
Новости сегодня
00:26 ГФС: В 2017 году 185 жителей Львовской области стали миллионерами
00:17 Ученые объяснили, чем опасен переизбыток сна
23:57 Смех до слез: забавные здания, которые повсюду за вами следят
23:40 Медики рассказали, чем питаться для хорошего сна
23:28 Вместо блокпостов на Донбассе создадут дополнительные мобильные патрули
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Львовщине сожгли табор ромов
На Львовщине сожгли табор ромов
Новости: В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Новости: В Венгрии избрали премьер-министра
В Венгрии избрали премьер-министра
Новости: Евровидение 2018: яркие моменты первого полуфинала (Фото)
Евровидение 2018: яркие моменты первого полуфинала (Фото)
Добавить комментарий
0