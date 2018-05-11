Фред перейдет в "Ман Сити", "МЮ" подпишет хавбека "Наполи"

Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника Наполи Жоржиньо, сообщает CalcioNapoli24.

Футболистом также интересуется Манчестер Сити, а главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью попросил агента Жорже Мендеша организовать переихд итальянца именно на Олд Траффорд.

Таким образом, Манчестер Сити останется единственным вариантом для хавбека Шахтера.

Также сообщается, что форвард Оларенваджу Кайоде может стать частью сделки между "горожанами" и "горняками" относительно трансфера Фреда.

Напомним, вчера бразилец со своей командой выиграл Кубок Украины, обыграв в финале Динамо (2:0).