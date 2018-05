Вратарь "Ман Сити" попал в книгу рекордов Гиннесса

На тренировке Эдерсон отправил мяч на 75,35 метра, что на 5,5 метра превышает предыдущий рекорд.

Представители книги рекордов уже вручили бразильцу специальный сертификат, подтверждающий его достижение.

OFFICIAL: Manchester City keeper, Ederson now holds the Guinness World Record for longest drop kick in football.

He reached a massive 75.35m - beating the previous record by 5.5m. pic.twitter.com/R7XXR10Aiw

— FourFourTweet (@FourFourTweet) 10 мая 2018 г.