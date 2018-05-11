Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
"Шахтер" - обладатель Кубка Украины 2017/18
Новости: "Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
"Акхисар" - триумфатор Кубка Турции по футболу 2017/18
Новости: Ломаченко - Линарес: дуэль взглядов (Видео)
Ломаченко - Линарес: дуэль взглядов (Видео)
Новости: Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
Шансы на бой Ломаченко - Пакьяо еще есть
X

Джеррард - о финале Лиги чемпионов в Киеве

Стивен Джеррард
09:03 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Легендарный капитан Ливерпуля Стивен Джеррард прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов.

"У Ливерпуля отличный шанс выиграть Лигу чемпионов. Я бы не сказал, что в текущей форме Ливерпуль будет аутсайдером. Думаю, этого хотят Юрген Клопп и футболисты, потому что это снизит давление", – цитирует Джеррарда Sport360.

"Мы продемонстрировали шикарный футбол вместе с Мохамедом Салахом в двух поединках с Ромой. Команда уверенна, что сможет выполнить свою работу в финале".

26-го мая в Киеве в финальном матче Лиги чемпионов сойдутся Реал и Ливерпуль

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Стивен Джеррард.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)

Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Барселона" не станет препятствовать трансферу Умтити Гризманна в "Атлетико" может заменить один из лучших форвардов АПЛ Отец Неймара настаивает на уходе звездного форварда из ПСЖ

Последние новости

Ломаченко рассказал, за счет чего победит Линареса В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, есть погибший Народные средства лечения герпеса на губах
Сегодня читают в спорте
01 "Я влюблен": промоутер экс-соперника Усика - об украинской спортсменке
02 Тайсон Фьюри поразил своей физической формой
03 Экс-игрок "Барселоны" Туран дисквалифицирован на 16 матчей в Турции
04 Шевчук стал игроком клуба из Второй лиги Украины
05 ЧМ по хоккею: Канада уничтожила Норвегию, Чехия обыграла Россию в овертайме
Новости сегодня
10:19 В сети появился первый трейлер фильма "Хищник" (Видео)
10:08 "Удар ниже пояса": Шуховцев о ляпе Бойко в финале Кубка Украины
10:06 Лучшие комнатные растения, которые очищают воздух
09:57 На Днепропетровщине произошел пожар на мусорном полигоне
09:51 Де Ла Хойя сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Евровидение 2018: список победителей второго полуфинала
Украина вышла в финал Евровидения 2018
Новости: Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Новости: Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Украина не допустит использование "Северного потока-2"
Новости: Рецепт дня: итальянская сливочная панна котта
Рецепт дня: итальянская сливочная панна котта
Добавить комментарий
0