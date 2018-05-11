Джеррард - о финале Лиги чемпионов в Киеве

"У Ливерпуля отличный шанс выиграть Лигу чемпионов. Я бы не сказал, что в текущей форме Ливерпуль будет аутсайдером. Думаю, этого хотят Юрген Клопп и футболисты, потому что это снизит давление", – цитирует Джеррарда Sport360.

"Мы продемонстрировали шикарный футбол вместе с Мохамедом Салахом в двух поединках с Ромой. Команда уверенна, что сможет выполнить свою работу в финале".

26-го мая в Киеве в финальном матче Лиги чемпионов сойдутся Реал и Ливерпуль