Степаненко ответил Гармашу

Накануне Шахтер в Днепре со счетом 2:0 обыграл Динамо и выиграл Кубок Украины. После игры полузащитник киевлян Денис Гармаш обвинил игрока донецкой команды Тараса Степаненко в нечестной игре и назвал его гнилым человеком.

- Тарас, могли бы вы прокомментировать вчерашнее заявление Гармаша? Как отнеслись к словам в ваш адрес?

- Шахтер одержал уверенную победу над Динамо в финале Кубка. Проигрывать никто не любит, поэтому слова Гармаша — это эмоции. Слова неприятные, но я не держу на него зла, буду выше этого. Нужно уметь прощать, также как нужно уметь проигрывать. Хочу поздравить всех болельщиков Шахтера с заслуженной победой в Кубке Украины!