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Салах рассказал, в каком клубе продолжит карьеру

Мохамед Салах
11:20 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Мохамед Салах уверен, что нынешние успехи - это только начало.

Главная звезда английского клуба Мохамед Салах не спешит покидать Ливерпуль, заявив, что он счастлив в нынешнем клубе.

"Я счастлив в Ливерпуле. Меня все устраивает. Впереди нас ждут два серьезных матча – против Брайтона и мадридского Реала.

Конечно, у меня есть амбиции. Мы проводим отличный сезон, нас ждет финал Лиги чемпионов.

Вся команда взволнована. Но это только начало, поскольку это мой первый год в Ливерпуле", – цитирует Салаха Liverpool Echo.

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Новости спорта, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
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