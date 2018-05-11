Салах рассказал, в каком клубе продолжит карьеру

Главная звезда английского клуба Мохамед Салах не спешит покидать Ливерпуль, заявив, что он счастлив в нынешнем клубе.

"Я счастлив в Ливерпуле. Меня все устраивает. Впереди нас ждут два серьезных матча – против Брайтона и мадридского Реала.

Конечно, у меня есть амбиции. Мы проводим отличный сезон, нас ждет финал Лиги чемпионов.

Вся команда взволнована. Но это только начало, поскольку это мой первый год в Ливерпуле", – цитирует Салаха Liverpool Echo.