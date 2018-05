Вратарь "Манчестер Сити" установил мировой рекорд (Видео)

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщает официальный "твиттер" "горожан".

.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT

— Manchester City (@ManCity) 11 мая 2018 г.