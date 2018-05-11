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Вратарь "Манчестер Сити" установил мировой рекорд (Видео)

Эдерсон
17:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон установил мировой рекорд по дальности полета мяча.

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщает официальный "твиттер" "горожан".

Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полёта мяча. На тренировке Эдерсону удалось ударом с лёта отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.

Эдерсон перешёл в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский голкипер принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в 16 из которых сумел оставить свои ворота сухими.

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Новости спорта, Видео, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол, Эдерсон.
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