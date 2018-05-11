Вратарь "Манчестер Сити" установил мировой рекорд (Видео)
Новости спорта: Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон установил мировой рекорд по дальности полета мяча.
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщает официальный "твиттер" "горожан".
.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT
— Manchester City (@ManCity) 11 мая 2018 г.
Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полёта мяча. На тренировке Эдерсону удалось ударом с лёта отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.
Эдерсон перешёл в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский голкипер принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в 16 из которых сумел оставить свои ворота сухими.