Вратарь "Манчестер Сити" установил мировой рекорд (Видео)

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщает официальный "твиттер" "горожан".

Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полёта мяча. На тренировке Эдерсону удалось ударом с лёта отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.

Эдерсон перешёл в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за € 40 млн. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский голкипер принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в 16 из которых сумел оставить свои ворота сухими.