Скандалист Балотелли может стать одноклубником Ярмоленко

Во время летней паузы в дортмундской "Боруссии" сменится тренер. Главным кандидатом на пост рулевого является наставник "Ниццы" Люсьен Фавр. Как стало известно TMW, одним из своих первых приобретений швейцарский специалист намерен сделать Марио Балотелли, с которым последние два сезона работал во французском клубе.

Отметим, что если трансфер состоится, то 27-лений форвард достанется "шмелям" бесплатно, потому что по окончании текущего сезона он покинет французский клуб на правах свободного агента.

Ранее сам Балотелли заявлял, что хочет продолжить карьеру в Италии, и сообщалось, что он ведет переговоры с "Ромой". В сезоне 2017/2018 на счету итальянца 24 забитых мяча в 36 матчах за "Ниццу".

Напомним, в составе немецкого клуба выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.