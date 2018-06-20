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Португалия 1:0 Марокко: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Португалия - Марокко
14:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 2-го тура группы B на чемпионате мира по футболу Португалия - Марокко. .

Португалия 1:0 Марокко

Гол: Роналду 4'

 

16' - Да Кошта пробил головой после подачи с левого фланга - мимо.

15' - Опасно! Руй Патрисиу поймал мяч после удара Бенатья головой.

14' - Опасно! Буссуфа пробил головой - рядом со штангой.

10' - Опасно! Роналду пробил из пределов штрафной - мимо.

9' - Опасная контр-атака Марокко завершилась несуразной передачей Бутаиба.

4' - знак голГол! Роналду забивает головой после подачи с углового.

2'Бутаиб нанес первый удар в матче - мимо.

Матч начался!

20 июня на чемпионате мира по футболу в группе B стартует второй тур. Открывать программу игрового дня будет матч Португалия - Марокко. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лужники", рассудит поединок рефери из США Марк Гейгер. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 15:00 по киевскому времени. Отметим, в 1-м туре Португалия сыграла вничью с Испанией и футболисты Марокко уступили Ирану.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд 

Сборная Португалии: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэль, Фонте, Седрик, Моутиньо, Жоао Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Роналду, Гуэдеш.

Сборная Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Коста, Бенатиа, Зиеш, Эль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Амрабат, Динар.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 15:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Португалии является фаворитом в противостоянии с Марокко. На победу португальцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,62, успех африканской команды оценивается в 5,8. Ничья котируется коэффициентом 3,70.

Интересные факты

 - Главный арбитр встречи Марк Гейгер преподавал математику в средней школе.

- В случае поражения марокканцы потеряют шансы на дальнейшую борьбу в группе.

- Португалия не проигрывает в официальных матчах с июня 2017-го.

- В официальных матчах сборные пересеклись лишь раз: в 1986 году Марокко победило Португалию со счетом 3:1.

- В 10-и последних матча за Португалию Роналду забил 11 голов.

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