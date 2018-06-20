Испания с трудом переиграла Иран на ЧМ-2018

Сборная Испании одержала победу над Ираном в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Казани на стадионе "Казань Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

Иран 0:1 Испания

Гол: Коста 54'

Предупреждения: Амири 79', Эбрахими 90+2'

На 54-й минуте Диего Коста в штрафной пошёл к воротам мимо Рамина Резаяна, пробил, попал защитнику в ногу, мяч срикошетил обратно к Диего и от него полетел в ворота.

Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась с Португалией, в активе у Ирана 3 балла. В заключительном туре группового этапа испанцы сыграют с Марокко, а Иран — с Португалией. Оба матча состоятся 25 июня.