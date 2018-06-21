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Клуб Ярмоленко подписал нового вратаря

Ольшлэгель
12:51 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Боруссия Дортмунд подписала 22-летнего вратаря из "Вердера".

Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с голкипером Эриком Ольшлэгелем, сообщает пресс-служба клуба.

"Шмели" заключили с 22-летним игроком соглашение на один год.

В "Боруссию" Ольшлэгель перешел в качестве свободного агента.

Голкипер с 2015 года находился в системе "Вердера", который он покинул по окончании сезона 2017/18.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Боруссия Д.
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