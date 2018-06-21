Клуб Ярмоленко подписал нового вратаря

Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с голкипером Эриком Ольшлэгелем, сообщает пресс-служба клуба.

"Шмели" заключили с 22-летним игроком соглашение на один год.

В "Боруссию" Ольшлэгель перешел в качестве свободного агента.

Голкипер с 2015 года находился в системе "Вердера", который он покинул по окончании сезона 2017/18.