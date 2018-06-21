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Клуб Ярмоленко подписал нового вратаря
12:51 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Боруссия Дортмунд подписала 22-летнего вратаря из "Вердера".
Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с голкипером Эриком Ольшлэгелем, сообщает пресс-служба клуба.
"Шмели" заключили с 22-летним игроком соглашение на один год.
В "Боруссию" Ольшлэгель перешел в качестве свободного агента.
Голкипер с 2015 года находился в системе "Вердера", который он покинул по окончании сезона 2017/18.
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