Челси подпишет одного из лидеров Ромы
Новости спорта: Челси почти завершил трансфер защитника Ромы Костаса Маноласа, сообщает Corriere dello Sport.
Лондонский клуб готов заплатить за Маноласа 36 миллионов евро отступных, которые прописаны в его действующем контракте с римлянами.
По условиям контракта с лондонским клубом, греческий футболист будет получать 5 миллионов евро в сезон.
Прошлым летом Манолас мог оказаться в Зените, однако решил остаться в Джалоросси еще на один сезон.
В прошлом сезоне греческий защитник был игроком основы Ромы, сыграв за нее 40 матчей и забив 4 гола, и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.