Челси подпишет одного из лидеров Ромы

Лондонский клуб готов заплатить за Маноласа 36 миллионов евро отступных, которые прописаны в его действующем контракте с римлянами.

По условиям контракта с лондонским клубом, греческий футболист будет получать 5 миллионов евро в сезон.

Прошлым летом Манолас мог оказаться в Зените, однако решил остаться в Джалоросси еще на один сезон.

В прошлом сезоне греческий защитник был игроком основы Ромы, сыграв за нее 40 матчей и забив 4 гола, и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.