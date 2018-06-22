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Челси подпишет одного из лидеров Ромы

Костас Манолас
19:03 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Челси почти завершил трансфер защитника Ромы Костаса Маноласа, сообщает Corriere dello Sport.

Лондонский клуб готов заплатить за Маноласа 36 миллионов евро отступных, которые прописаны в его действующем контракте с римлянами.

По условиям контракта с лондонским клубом, греческий футболист будет получать 5 миллионов евро в сезон.

Прошлым летом Манолас мог оказаться в Зените, однако решил остаться в Джалоросси еще на один сезон.

В прошлом сезоне греческий защитник был игроком основы Ромы, сыграв за нее 40 матчей и забив 4 гола, и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

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Новости спорта, Костас Манолас, Новости футбола, ФК Рома, ФК Челси, Футбол.
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