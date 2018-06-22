Срна нашел новое место работы

Срна заключил с Кальяри контракт по схеме 1+1.

В Италию ветеран перебрался как свободный агент — в конце сезона у него истекло соглашение с Шахтером, которое клуб решил не продлевать.

Ранее сам защитник говорил, что у него был выбор – остаться в Шахтере и завершить карьеру, или продолжить играть в другом месте. Он выбрал второе.

36-летний Дарио Срна выступал за Горняков с 2003 года и суммарно провел за клуб рекордные 536 матчей, в которых забил 49 голов и сделал 121 голевую передачу. В составе Шахтера хорват 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, а в 2009 году побеждал в Кубке УЕФА.

Сегодня донецкий клуб объявил, что 33-й номер, под которым выступал Срна, будет выведен из обращения.