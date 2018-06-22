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Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
22:09 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джорджина Родригес похвасталась своим великолепным телом

Невеста нападающего мадридского "Реала" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес сфотографировалась для обложки культового журнала Women's Health. Напомним, что в прошлом матче "семерка" португальцев забил 85 гол за сборную и таким образом стал лучшим бомбардиром в истории европейских сборных. Он обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша, на счету которого 84 мяча.

"В киосках уже есть журнал Women's Health за июль/август со мной на обложке. Я отлично провела время на этой фотосессии. Хочу поблагодарить всю команду за большой профессионализм и теплый прием", – написала Джорджина Родригес под своим фото в Instagram.

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Новости спорта, Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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