Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала

Невеста нападающего мадридского "Реала" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес сфотографировалась для обложки культового журнала Women's Health. Напомним, что в прошлом матче "семерка" португальцев забил 85 гол за сборную и таким образом стал лучшим бомбардиром в истории европейских сборных. Он обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша, на счету которого 84 мяча.

"В киосках уже есть журнал Women's Health за июль/август со мной на обложке. Я отлично провела время на этой фотосессии. Хочу поблагодарить всю команду за большой профессионализм и теплый прием", – написала Джорджина Родригес под своим фото в Instagram.