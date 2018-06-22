"Рома" объявила о подписании талантливого голкипера

Голкипер «Болоньи» Антонио Миранте перешёл в «Рому», сообщает официальный сайт римского клуба.

«Рома» воспользовалась опцией о сумме отступных в размере € 4 млн в контракте Миранте с «Болоньей». 34-летний вратарь подписал с римским клубом соглашение, рассчитаное до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Миранте провёл 33 матча за «Болонью», пропустил 46 мячей и совершил 100 сейвов.

Ранее сообщалось, что нынешний голкипер «Ромы», Алисон Бекер, нынешним летом, вероятнее всего, сменит клуб.