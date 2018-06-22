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"Рома" объявила о подписании талантливого голкипера

Антонио Миранте
23:35 Пт, 22 Июнь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Вратарь Антонио Миранте продолжит свою футбольную карьеру в римской "Роме".

Голкипер «Болоньи» Антонио Миранте перешёл в «Рому», сообщает официальный сайт римского клуба.

«Рома» воспользовалась опцией о сумме отступных в размере € 4 млн в контракте Миранте с «Болоньей». 34-летний вратарь подписал с римским клубом соглашение, рассчитаное до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Миранте провёл 33 матча за «Болонью», пропустил 46 мячей и совершил 100 сейвов.

Ранее сообщалось, что нынешний голкипер «Ромы», Алисон Бекер, нынешним летом, вероятнее всего, сменит клуб.

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Новости спорта, Антонио Миранте, Новости футбола, Серия А, Трансферы, ФК Рома, Футбол.
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