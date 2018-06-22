"Рома" объявила о подписании талантливого голкипера
Новости спорта: Вратарь Антонио Миранте продолжит свою футбольную карьеру в римской "Роме".
Голкипер «Болоньи» Антонио Миранте перешёл в «Рому», сообщает официальный сайт римского клуба.
«Рома» воспользовалась опцией о сумме отступных в размере € 4 млн в контракте Миранте с «Болоньей». 34-летний вратарь подписал с римским клубом соглашение, рассчитаное до 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Миранте провёл 33 матча за «Болонью», пропустил 46 мячей и совершил 100 сейвов.
Ранее сообщалось, что нынешний голкипер «Ромы», Алисон Бекер, нынешним летом, вероятнее всего, сменит клуб.